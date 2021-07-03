شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتح باب رد العضويات القديمة لفترة محددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بمناسبة فتح باب الاشتركات الجديدة، رد العضويات القديمة التى سقطت عضويتها بالنادى بسبب عدم سداد الاشتراك طوال أربع سنوات ماضية.

وأكد حسام المندوه، عضو مجلس الإدارة، والمشرف على ملف العضوية بالنادي، فى تصريحاته لموقع الزمالك الرسمى، أن هناك فرصة محددة أمام أصحاب تلك العضويات لاستردادها من جديد وفقا لشروط حددها النادى ولفترة معينة.

وأشار إلى أن هناك إقبالا كبيرا على تجديد العضويات، وأيضا على رد العضويات التي لم يسدد أصحابها الاشتراك لأربع سنوات ماضية، ويوفر النادى كل الاشتراطات الاحترازية من أجل الحفاظ على الأعضاء من تفشي فيروس كورونا أثناء عملية التسديد.

فى سياق آخر، يفضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إقامة معسكر إعداد مغلق داخلى خلال فترة توقف مواجهاته فى مسابقة الدورى بسبب مشاركة المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو.

ولم يتحمس كارتيرون لخوض معسكر إعداد خارجى، خاصة بعدما تلقى الزمالك العديد من العروض لإقامة معسكر فى أحد الدول الأوروبية، واستقر المدير الفنى على إقامة المعسكر فى أحد المحافظات الساحلية، وإن كانت الإسكندرية هى الأقرب.

واستقر باتريس كاريترون على إقامة المعسكر عقب الراحة السلبية التى سيحصل عليها اللاعبون بعد مواجهة غزل المحلة فى المباراة المقرر لها الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وشدد كارتيرون على لاعبى الفريق ضرورة تحقيق الفوز على غزل المحلة واقتناص الثلاث نقاط لمنحهم راحة سلبية لمدة 10 أيام، خاصة أن الزمالك لن يخوض أى مباراة رسمية طوال تلك الفترة بسبب التوقف الدولى.

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك أول مباراة رسمية عقب غزل المحلة، أمام الاتحاد السكندرى يوم 7 أغسطس على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى.