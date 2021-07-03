شكرا لقرائتكم خبر عن من معلول لبانون.. هل يقرر موسيمانى إجراء تغيير على "مسددى" ركلات الجزاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل يجرى موسيمانى تعديلا على ترتيب مسددى ركلات الجزاء فى الأهلى؟.. سؤال بات مطروحاً بقوة فى الشارع الكروى بعد إخفاق التونسى على معلول الظهير الأيسر للمارد الأحمر فى تسديد ركلة جزاء منحت له فى مباراة بيراميدز بالجولة 27 للدورى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، وخسر على إثرها المارد الأحمر نقطتين فى صراعه المحتدم مع الزمالك للتتويج بالدورى.

بعض الآراء الجماهيرية طالبت بمنح المغربى بدر بانون مدافع الأهلى فرصة تسديد ركلات الجزاء الفترة المقبلة، لإجادته تنفيذ هذه الركلات وتمتعه بهدوء أعصاب كبير ونجاحه فى تسديد كل ركلات الجزاء التى منحت له منذ قدومه للقلعة الحمراء، إلا أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى كان له رأى مختلف، فهو يرى أن معلول لم يقصر بل سدد الركلة بطريقة جيدة ولسوء حظه ارتطمت بالعارضة كما نجح فى تسديد ركلة جزاء قبلها بأيام فى شباك الترجى التونسى فى توقيت بالغ الصعوبة وفى مباراة أكثر قوة وصعوبة بنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا وتسببت فى تحقيق الأهلى فوزاً عريضاً بثلاثية على بطل تونس.

وسطر التونسى على معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلى قصة نجاح داخل التتش، على مدار 5 سنوات قضاها "نسر قرطاج" فى القاهرة كانت كفيلة بتحوله لأحد أفضل الأجانب فى تاريخ القلعة الحمراء، بعدما شارك فى التتويج بـ10 بطولات خلال تلك الفترة بواقع 4 ألقاب دورى ولقبى كأس ومثلهما فى السوبر المحلى بالإضافة إلى دورى أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي.

وانضم بدر بانون للأهلى الصيف الماضى قادما من الرجاء المغربى عقب انتهاء مشاركته مع الأخير فى بطولة دورى أبطال أفريقيا التى ودعها من نصف النهائى أمام الزمالك، وبات من وقتها أحد العناصر الرئيسية فى تشكيلة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مدرب الفريق.

ويدخل فريق الكرة بالنادى الأهلى مساء اليوم ،السبت، معسكر مغلق استعداداً لخوض مباراة سموحة، ويستعيد فريق الأهلى جهود نجمه أيمن أشرف فى مواجهة سموحة المقرر لها التاسعة مساء يوم الأحد المقبل بالجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى ستجمعهما على استاد الإسكندرية، بعدما غاب عن مواجهة بيراميدز بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة الزمالك التى انتهت بالتعادل 1-1 فى مايو الماضى.

ويدخل الأهلى لقاء سموحة بهدف الفوز لتعويض فارق النقاط مع الزمالك فى صراع التتويج باللقب، بعد تأجيل أكثر من مباراة له، حيث يحتل المارد الاحمر المركز الثالث برصيد 42 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 12 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازالت لديه سبع مباريات مؤجلة.