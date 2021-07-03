شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. هشام حنفي يروي أسرار مثيرة فى نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

روى هشام حنفى نجم الأهلي الأسبق، كواليس مُثيرة في مباراة الأهلي وصن داونز فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا 2001، بعد أن طلب مانويل جوزيه المدير الفني للفريق وقتها جميع اللاعبين بالإفطار يوم المباراة حيث كانت المباراة هامة للغاية.

وأوضح هشام حنفي، في تصريحات تلفزيونية سابقة، أن المباراة كانت تقام فى الثالثة عصرًا وسط درجة حرارة عالية، وهدد جوزيه أى لاعب يقوم بالصيام بالاستبعاد من المباراة، مطالبًا حضور الجميع ولكن انشغال المدرب البرتغالى بعقد لقاءات تليفزيونية وقتها جعل اللاعبين يتفقون على الصيام، وأى لاعب يشعر بالتعب يقوم بالإفطار وتظاهر جميع اللاعبين بتناول الطعام بعد تواجد جوزيه.

وتابع هشام حنفي: بدأنا المباراة ونحن صائمون، وحقق الأهلى نتيجة إيجابية بالتعادل 1- 1، وفوجئ جوزيه خلال اللقاء بصيام اللاعبين، وقام بتعنيفنا بين شوطى اللقاء، ولكن تم نسيان الأمر بعد تحقيق النتيجة التى كان يبحث عنها وفاز الأهلى باللقب بعد ذلك بفوزه بالقاهرة بثلاثية نظيفة.