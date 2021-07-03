شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يفضل المعسكر الداخلى للزمالك خلال توقف الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إقامة معسكر إعداد مغلق داخلى خلال فترة توقف مواجهاته فى مسابقة الدورى بسبب مشاركة المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو.

ولم يتحمس كارتيرون لخوض معسكر إعداد خارجى، خاصة بعدما تلقى الزمالك العديد من العروض لإقامة معسكر فى أحد الدول الأوروبية، واستقر المدير الفنى على إقامة المعسكر فى أحد المحافظات الساحلية، وإن كانت الإسكندرية هى الأقرب.

واستقر باتريس كاريترون على إقامة المعسكر عقب الراحة السلبية التى سيحصل عليها اللاعبون بعد مواجهة غزل المحلة فى المباراة المقرر لها الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وشدد كارتيرون على لاعبى الفريق ضرورة تحقيق الفوز على غزل المحلة واقتناص الثلاث نقاط لمنحهم راحة سلبية لمدة 10 أيام، خاصة أن الزمالك لن يخوض أى مباراة رسمية طوال تلك الفترة بسبب التوقف الدولى.

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك أول مباراة رسمية عقب غزل المحلة، أمام الاتحاد السكندرى يوم 7 أغسطس على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى.