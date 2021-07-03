شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتواصل مع حاتم قنديل بطل التجديف بعد تحقيق رقمه القياسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اتصالا هاتفيا بالمهندس حاتم قنديل بطل مصر فى التجديف، الذى نجح فى تحطيم الرقم القياسى للتجديف من خلال رحلته من أسوان والتى بدأت أول شهر يونيو وانتهت بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط .

وأكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، حرص الوزارة على رعاية ودعم كافة المبادرات الشبابية فى المجالات المختلفة، خاصة الرياضية منها، مشيراً إلى أنه تابع رحلة حاتم قنديل من أسوان إلى دمياط، كونها أحد أهم المبادرات الشبابية الرياضية التى جاءت فى ضوء الاحتفالات بثورة 30 يونيو المجيدة بهدف الترويج للعديد من المبادرات القومية، فصلا عن أهميتها فى الترويج للسياحة المصرية وتشجيع الشباب على إطلاق مبادراتهم المجتمعية والتنموية والرياضية لخدمة المجتمع المصرى .

وأضاف وزير الرياضة أن الإنجازات والنهضة الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية حاليا فى شتى المجالات، وكان الشباب المستفيد الأول منها، شجعت شباب مصر على إطلاق طاقاتهم الإبداعية وتنفيذ مبادراتهم التنموية، وهو الأمر الذى تحرص الوزارة على دعمه بشكل مستمر من خلال توفير كافة الإمكانات المادية واللوجستية وتهيئة الأجواء المناسبة لهم.

ومن المقرر أن يستقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى المهندس حاتم قنديل بمقر الوزارة لتهنئته بهذا الإنجاز غير المسبوق وبحث كيفية الترويج لتلك المبادرات الشبابية الرياضية على المستوى العالمى بهدف تعظيم الاستفادة منها فى شتى مجالات العمل التنموى المصرى.