شكرا لقرائتكم خبر عن على زين عن انضمامه لـ"يد برشلونة": حلم وتحدٍ جديدٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر على زين، نجم منتخب مصر لكرة اليد المنضم حديثا إلى صفوف برشلونة الإسبانى قادما من الشارقة الإماراتى، على سعادته بهذه الخطوة فى مشواره بكرة اليد. وكتب على زين عبر صفحته الشخصية على إنستجرام، "الحمد لله.. سعيد بانضمامى لأفضل نادٍ فى العالم.. حلم جديد وتحدى جديد".



على زين

ووافق مؤخرا مسئولو فريق الشارقة الإماراتى على عرض فريق برشلونة الإسبانى للتعاقد مع على زين العابدين لاعب فريق كرة اليد للفريق الاماراتى و منتخب مصر لكرة اليد .

وتوج فريق برشلونة الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة اليد للموسم الحالي للمرة العاشرة فى تاريخه، بعد الفوز على فريق إلبورج الدنماركي بنتيجة 36-23، فى المباراة النهائية التى جمعت الفريقين، يوم 13 يونيو الماضي، على ملعب "لانكسيس آرينا"، فى مدينة كولن الألمانية.

ويعد فريق برشلونة حامل الرقم القياسي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا برصيد 10 مرات، وأيضا البطل التاريخي لمنافسات كأس العالم للأندية برصيد 5 مرات، كان آخرها في النسخة الأخيرة عام 2019.

وأعلن النادي الإماراتي علي صفحته الرسمية ، بأنه وافق علي برشلونة الإسباني للتعاقد مع لاعب منتخب اليد .