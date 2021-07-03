شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤجل جلسة حسم الملفات المهمة مع موسيماني بسبب نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي تأجيل موعد جلسة حسم الملفات المهمة مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لحين انتهاء الفريق من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز يوم 17 يوليو الجارى بالمغرب فى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتنوي لجنة التخطيط للكرة بالأهلي مناقشة موسيماني فى عدة ملفات خاصة بفريق الكرة، وفى مقدمتها موقف المُعارين والصفقات الجديدة واللاعبين المُرشحين للرحيل عن القلعة الحمراء في نهاية الموسم الجاري.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة في التاسعة مساء غد، الأحد، بالإسكندرية فى الجولة الـ28 لبطولة الدوري المصري.

ويبدأ مسئولو الأهلي الأيام الحالية إنهاء إجراءات سفر الفريق الكروى إلى المغرب لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي ، وبدأ الجهاز الإداري في الأهلي التجهيز لرحلة المغرب من خلال إجراءات وتذاكر السفر للمغرب لخوض النهائي الأفريقي المرتقب.