شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحصل على إجازة 10 أيام بعد مواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على منح اللاعبين راحة سلبية طويلة عقب الانتهاء من مواجهة غزل المحلة فى المباراة المقرر لها الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وشدد كارتيرون على لاعبى الزمالك ضرورة تحقيق الفوز على غزل المحلة واقتناص الثلاث نقاط من أجل منحهم راحة سلبية لمدة 10 أيام، خاصة أن الزمالك لن يخوض أى مباراة رسمية طوال تلك الفترة بسبب التوقف الدولى.

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك أول مباراة رسمية عقب غزل المحلة أمام الاتحاد السكندرى يوم 7 أغسطس باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى.

فى سياق آخر، يحسم الفرنسى باتريس كارتيرون بديل إمام عاشور، لاعب وسط الأبيض، الذى سيغيب عن مباراة فريقه أمام غزل المحلة، بعدما تأكد غيابه عن الفريق بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مشاركته مع الأبيض فى المباراة الأخيرة أمام مصر المقاصة، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يختار كارتيرون بديل إمام عاشور فى مران الزمالك المقرر إقامته اليوم السبت، حيث يدرس المدرب الفرنسى الدفع بواحد من الثلاثى محمد أشرف روقا ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر، إلى جوار طارق حامد، فى وسط ملعب الأبيض أمام غزل المحلة، لتعويض غياب إمام عاشور الذى اعتمد عليه فى هذا المركز خلال المباريات الماضية.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على غزل المحلة واقتناص الثلاثة نقاط، حيث أكد الفرنسى باتريس كارتيرون، للاعبين على ضرورة حصد الثلاثة نقاط أمام غزل المحلة، لمواصلة الانتصارات فى المسابقة المحلية، ليواصل الأبيض تصدره لجدول ترتيب المسابقة برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى مباراتين، حيث يسعى الأبيض للمنافسة على لقب الدورى هذا الموسم واستغلال تعادل بيراميدز مع الأهلى، فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس الماضى، بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من المسابقة المحلية، ليحتل الأحمر المركز الثالث فى جدول المسابقة برصيد 42 نقطة، إلا أن الأحمر ما زال له 7 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 20 مباراة فقط حتى الآن.