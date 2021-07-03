شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يكرم أبطال "المستقبل" لأصحاب الهمم المتأهلين لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لاعبى نادى المستقبل للشباب لأصحاب الهمم المؤهلين للمشاركة فى دورة الألعاب البارلمبية التى تقام فى طوكيو خلال الفترة من 24 أغسطس حتى 7 سبتمبر.

حضر التكريم الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، وصبرى سلام رئيس نادى المستقبل للشباب المعاقين وعادل عبد الفتاح نائب الرئيس.

من جهته قال رئيس نادى المستقبل للشباب، إن تكريم القيادة التنفيذية للاعبين يعد حافزا كبيرا بعد جهودهم المضنية طوال السنوات الماضية، خاصة فى ظل الأزمة التى تعرض لها جميع الرياضيين على خلفية أزمة فيروس كورونا.

وأشار صبرى سلام إلى أن نادى المستقبل يمثل البعثة المصرية المشاركة فى دورة طوكيو فى ألعاب الكرة الطائرة جلوس وتنس الطاولة وكرة الهدف للمكفوفين.