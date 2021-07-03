"انتقال فريد".. علي زين يكتب التاريخ في رحلة احترافية جديدة مع "برشلونة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

"الحمدلله سعيد بانضمامي لأفضل نادٍ في العالم.. حلم جديد وتحديد جديد".. بهذه الكلمات أعلن علي زين، لاعب اليد الأسبق في النادي الأهلي، انتقاله لصفوف برشلونة الإسباني.

اللاعب الذي سيتم عامه الـ 31 في منتصف ديسمبر المقبل، أصبح الأول في التاريخ الذي يحمل الجنسية ويلعب بصفوف العملاق الإسباني، برشلونة.

لم يسبق زين من المصريين في ارتداء قميص برشلونة سوى الراحل جمال فوزي لاعب الهوكي بنادي الشرقية الذي انضم للفريق الكتالوني في تسعينيات القرن الماضي.

زين الذي تدرج في صفوف النادي الأهلي منذ أن انضم له في سن السادسة خرج وهو ابن 22 عامًا للاحتراف في تونس من بوابة النجم الساحلي كما احترف في صفوف الجزيرة الإماراتي بعامي 2013 و 2014 قبل وصول عرض أوروبي له من نادي إكس الفرنسي ليقضي بصفوفه عامين قبل العودة لصفوف الشارقة الإماراتي.

تدرج زين في رحلاته الاحترافية التي وصلت لبرشلونة تبعها تدرج في صفوف المنتخب الذي ضمه لصفوف منتخب الناشئين المدرب عماد إبراهيم؛ حيث شارك معه في بطولة البحر المتوسط عام 2006 قبل أن يصعده عاصم السعدني لمنتخب الشباب ثم منحه جمال شمس فرصة التواجد مع المنتخب الأول لتنطق مسيرته.

زين الذي يرى في سامح عبدالوارث، أفضل لاعب في تاريخ كرة اليد في مصر، توّج بالعديد من الإنجازات الفردية والجماعية فسُميّ أفضل لاعب في بطولة آسيا للأندية 2019 كما توّبج بلقب الدوري الإماراتي موسم 2019/2020 وكأس الإمارات وكأس رئيس الدولة مع نادي الشارقة.

"هي فرص تصل لك ولكن الأمر يتعلق في أنك تتمسك بك، الحمدلله عرفت كيف أمسك بالفرص التي وصلتني، الأهم من ذلك أيضًا هو كيف تتعايش كلاعب محترف وتضحي من أجل ذلك وتعلم أنك ستعيش بطريقة مختلفة عن صديقك غير الرياضي"، هي كلمات لخص بها علي زين خلال حلوله ضيفًا بأحد البرامج التليفزيونية مسيرته الاحترافية التي ستنطلق لمستوى أعلى بداية من الموسم المقبل؛ حيث سيلعب بصفوف النادي صاحب الـ 10 ألقاب من دوري أبطال أوروبا في دوري اليد،5 سوبر أوروبي، 28 لقب بالدوري الإسباني لكرة اليد و25 لقب لبطولة الكأس و23 من بطولة السوبر الإسباني و 20 لقب من بطولة كأس السوبر الكتالوني وغيرها من البطولات القارية والمحلية.