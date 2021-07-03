مصدر لمصراوي: إدارة الزمالك تنتظر رأي كارتيرون لحسم صفقة مدافع بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر بنادي الزمالك، أن إدارة الفريق، تنتظر رأي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض، لحسم صفقة انتقال عبدالله بكري لاعب بيراميدز.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الزمالك توصل لاتفاق مع عبدالله بكري لاعب بيراميدز للإنضمام إلى صفوف الفريق خلال الموسم الجديد".

وأشار المصدر إلى أن هناك اتفاق نهائي مع اللاعب، ولكن الكلمة الأخيرة لانتقاله للفريق في يد كارتيرون مدرب الفريق.

جدير بالذكر أن عقد بكري مع بيراميدز ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم التجديد مع اللاعب، ليصبح من حق اللاعب الرحيل عن صفوف بيراميدز بشكل مجاني.