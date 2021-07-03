الويشي لاعب كوكاكولا: سيكون لنا شكل مميز الموسم المقبل.. وحققنا إنجازا كبيرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

أكد رضا الويشي، لاعب نادي كوكاكولا الصاعد حديثاً للدوري الممتاز، أن الفريق حقق إنجازا كبيرا بالتأهل لدوري الدرجة الأولى، مشيراً إلى أن النادي سيكون له شكل مميز.

وكان فريق كوكاكولا تأهل إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على حساب الترسانة بهدف نظيف في الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية "بحري" بدوري الدرجة الثانية.

وقال الويشي في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس 1": "حققنا إنجاز كبير جدا، والموسم كان صعب جدا، والصعود للدوري الممتاز كان حلم نسعى له منذ فترة كبيرة".

وأضاف: "انضممت للفريق في شهر يناير، ان شاء الله مستمر مع الفريق وقدرت اساعدهم على الصعود، ومعنا فريق محترم ولاعبين كبار وسيكون لنا شكل مميز في الموسم المقبل، وكان لدى الفريق خطة لحلم الصعود ولديهم الطموح والهدف لذلك".

واختتم لاعب الأهلي السابق: "الأهلي يقدم أداء جيد، والشناوي حارس كبير، ورأينا ما حدث لأليسون بيكر حارس ليفربول، والدوري مهم بالنسبة للأهلي وهناك ضغط كبير واللاعبين يفكرون في المباراة النهائية وان شاء الله يتوج ببطولة أفريقيا أيضا".