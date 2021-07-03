برشلونة يعلن رسمياً تعاقده مع علي زين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:



أعلن برشلونة الإسباني، تدعيم صفوف فريق كرة اليد، بالتعاقد مع المصري علي زين قادماً من الشارقة الإماراتي.

وكان نادي الشارقة قد سبق وأعلن موافقته على انتقال علي زين لبرشلونة.

وأشار نادي برشلونة في بيان رسمي، أنه تعاقد مع علي زين ليصبح ثالث صفقات الفريق، وأن العقد لمدة موسم، مع أحقية التمديد لموسم أخر.

وجاء في بيان برشلونة، أن علي زين صاحب الـ30 عاماً لديه مسيرة طويلة في ملاعب اليد، حيث لعب للأهلي في مصر والنجم الساحلي التونسي و إكس الفرنسي، بجانب مشواره الأخير في الشارقة الإماراتي.

وأشاد برشلونة بإمكانيات علي زين، وأكد النادي في بيانه أن اللاعب سوف يسمح بمزيد من العمق في مركز الظهير الأيسر سواء هجوماً أو دفاعاً نظراً لإمكانياته الدفاعية، بجانب أنه يمتلك قدرة على التسديد بشكل قوي والتهديف.

ويستعد علي زين الذي شارك مع منتخب مصر في نسختين لكأس العالم لكرة اليد، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.