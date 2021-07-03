صفقات برشلونة | كومان يطلب التعاقد مع ظهير أيسر جديد من الدوري الإنجليزي

وجه مدرب برشلونة رونالد كومان، أنظاره نحو الدوري الإنجليزي من أجل التعاقد مع ظهير أيسر جديد خلال الميركاتو الصيفي 2021، وذلك بعد فشله في الحصول على خدمات لويس جايا من فالنسيا.

وفشل نادي برشلونة في الوصول إلى اتفاق مع نادي فالنسيا من أجل التعاقد مع جايا بسبب ارتفاع المطالب المادية، حيث كان يرغب الفريق الكتالوني في الحصول على خدمات لاعب الخفافيش، ليكون بديلًا لجوردي ألبا.

وقدم مدرب برشلونة رونالد كومان اقتراحًا إلى مسؤولي النادي الكتالوني، من أجل التعاقد مع الظهير الأيسر الهولندي باتريك فان أنهولت لاعب كريستال بالاس الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي 2021، ليكون خيارًا جيداً في الجهة اليسرى خلال الموسم المقبل.

وانتهى عقد فان أنهولت مع كريستال بالاس، مع رفضه كل محاولات التجديد، وهو ما يتيح لنادي برشلونة التعاقد معه بشكل مجاني الصيف الحالي.

وعلى الرغم من أنه وصل إلى سن الـ30 عامًا، لكن برشلونة مرحب بفكرة التعاقد معه في ظل مجانية الصفقة، والمعرفة السابقة للاعب الهولندي برفيق منتخب بلاده مدب برشلونة رونالد كومان.

والجدير بالذكر أن، رئيس برشلونة خوان لابورتا، رئيس وعد جماهير النادي الكتالوني بإجراء سلسلة من التغييرات على الفريق الذي قدم موسم سيئ في جميع البطولات سواء المحلية أو الأوروبية.