محمد صلاح يظهر مع ممثلة هندية وتعلق: أفضل لاعب في العالم

ظهر جناج فريق ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، مع الممثلة البريطانية الهندية ديانا أوبال، أثناء خوضه التدريبات في الجيم في إطار التحضير للموسم الكروي الجديد 2021- 2022.

ويقضي محمد صلاح هذا الصيف في ليفربول، في إطار تحضيرات الريدز للموسم الجديد، خاصة بعدما رفض النادي مشاركة مو صلاح مع منتخب بلاده في أولمبياد طوكيو 2020، والتي تنطلق يوم 22 يوليو الجاري.

ونشرت ديانا أوبال صورة مع محمد صلاح عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”، وعلقت: “في النادي الرياضي مع أفضل لاعب في العالم.”

وفازت ديانا أوبال بلقب ملكة جمال الهند من قبل، وذلك في المملكة المتحدة لعام 2012، وظهرت في أكثر من فيلم ومسابقة وحاليا رائدة أعمال وتدير شركة أوبال.