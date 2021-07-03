مدافع ايطاليا يكشف سر الفوز المثير على بلجيكا في يورو 2020

كشف مدافع منتخب إيطاليا ليوناردو بونوتشي، عن السر الذي قاد الآتزوري لإقصاء بلجيكا من بطولة يورو 2020، مؤكدًا على أن فريق مانشيني يمكن أن يحلم بالفوز باللقب الأوروبي.

استطاع منتخب إيطاليا في تحقيق الفوز بفضل ثنائية نيكولو باريلا، ولورينزو إنسيني، بينما لم تنجح بلجيكا في التسجيل بعد هدف لوكاكو من ركلة الجزاء.

ومن جانبه كشف مدافع منتخب ايطاليا بونوتشي لشبكة راي سبورت عن سر فوز منتخب بلاده على بلجيكا، قائلًا: ” لعبنا مباراة قوية جيداً، وكنّا نعرف جودة لاعبي منتخب بلجيكا خاصة في الهجوم، والخطر الذي يشكلونه على خصومهم في الكرات المرتدة”.

وأضاف: “لقد تقدمنا بنتيجة 2-0 وسيطرنا على المباراة، ثم عادوا من جديد بركلة جزاء مشكوك فيها، لقد عملنا جيدًا من أجل التماسك وأظهرنا مرة أخرى مدى أهمية قلب هذا المنتخب”.

وتابع: “في بداية المباراة أدركنا اننا يجب علينا الاستحواذ ولقد نجحنا في هذا الأمر، وبعد تسجيل الهدفين، اعتقدوا اننا سنتراجع عما بدأنا به، لكن كنا صامدين نحو هدفنا”.

وأتم:” يمكننا أن نستمر في الحلم وأقدامنا على الأرض، وقارون على حصد اللقب، حتى لو كان المنافس القادم هو إسبانيا، فهو فريق رائع، لكننا بدأنا هذه البطولة بحلمٍ في قلوبنا وسنحافظ عليه حتى النهاية”.