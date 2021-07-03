إدارة الترجي التونسي تُغلق النادي بسبب كورونا

قررت إدارة نادي الترجي الرياضي التونسي برئاسة حمدي المؤدب، غلق إدارة النادي بحديقة الرياضة “ب” إلى موعد لاحق بداية من يوم الإثنين المُقبل؛ وذلك بسبب تفشي العدوى بفيروس كورونا بين موظفي الإدارة وكذلك العاملين بالمركب إضافة إلى العديد من اللاعبين في فريق كرة اليد.

وسبق أن تعرض 6 لاعبين بفريق كرة اليد بنادي الترجي، للإصابة بفيروس كورونا، وهم يوسف معرف و إسكندر زايد و إدريس الإدريسي و حسن الجميعي وبلال العبدلي و أسامة البوغانمي والعدد قابل إلى الارتفاع، نظرًا للأعراض الواضحة على بقية اللاعبين والذين خضعوا إلى التحاليل.

وأكد نادي الترجي أن عمل الإدارة سيتواصل عن بعد، و بالنسبة للحالات العاجلة أكدت أنه يرجى الإتصال بإدارة النادي عبر رقم الفاكس أو عن طريق البريد الإلكتروني، حسبما ورد بصحيفة تونس الرقمية.

وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم، قد قررت غلق جميع المقرات التابعة لها بداية من الخميس الماضي، في إطار سياستها للتوقي من سرعة انتشار فيروس كورونا و خاصة في ظل ظهور السلالات الجديدة و وجود اشغال في العديد من المقرات.