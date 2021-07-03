الميركاتو الصيفي 2021 | هالاند يحسم موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد

أبلغ المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند ناديه بوروسيا دورتموند، بموقفه من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

و تشتعل المنافسة على ضم إيرلينج هالاند، خلال الميركاتو الصيفي 2021 ، لعل أبرز هذه الأندية ريال مدريد وتشيلسي إضافة إلى برشلونة بجانب بعض الاهتمامات الأخرى.

وانتشرت العديد من التقارير الصحفية خلال الأيام القليلة الماضية، تُفيد بأن هالاند يفضل الانتقال إلى نادي تشيلسي في المرحلة المقبلة من أجل اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولكن صحيفة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، أكدت أن هالاند أبلغ مسؤولي نادي بوروسيا دورتموند بأنه يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد في خطوته المقبلة خلال مسيرته الكروية.

ويدرك إيرلينج هالاند أن ريال مدريد في حاجة إلى مهاجم هدّاف قادر على الفتك بالخصوم في الخط الأمامي، وأنه أحد المهاجمين المرشحين لارتداء قيص الميرينجي في السنوات المقبلة.

كما يعلم هالاند أن إدارة نادي ريال مدريد تضع الفرنسي كيليان مبابي كأولوية لديها في الميركاتو الصيفي 2021، وأنها ستحاول إقناع باريس سان جيرمان بحصولها على خدمات مهاجمها الشاب هذا الصيف.

دورتموند مازال يرفض التخلي عن المهاجم النرويجي إيرليج هالاند خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويتمسك باستمراره مع الفريق الموسم المقبل.

مينو رايولا مازال يحاول بيع إيرلينج هالاند خلال الميركاتو الصيفي 2021، وعدم الانتظار للموسم المقبل، وذلك من خلال إغراء دورتموند بتحقيق أقصى ربح مادي ممكن.