الميركاتو الصيفي 2021 | باريس سان جيرمان ينافس ريال مدريد على ضم سبينازولا

قرر نادي باريس سان جيرمان اقتحام سباق التعاقد مع مدافع نادي روما، ليوناردو سبينازولا، خلال الميركاتو الصيفي 2021، بعد تألقه مع منتخب بلاده إيطاليا خلال بطولة يورو 2020 المقامة حاليًا.

وساهم سبينازولا بشكل واضح في وصول المنتخب الإيطالي نحو الدور نصف النهائي لملاقاة المنتخب الإسباني، وذلك بعد تخطي عقبة بلجيكا في الدور ربع النهائي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

وتعرض لاعب المنتخب الإيطالي ليوناردو سبينازولا، لإصابة قوية خلال مشاركته رفقه منتخب بلاده بالأمس أمام المنتخب البلجيكي، حيث ذكرت وسائل إعلام إيطالية، أن مدافع روما، الذي لعب دورا أساسيا في بلوغ منتخب بلاده إلى الدور قبل النهائي، ربما أصيب بقطع في وتر العرقوب وهو ما يعني غيابه لشهور.

وأثار سبينازولا إعجاب الكثير من الأندية بعد ظهوره بمستوى ملفت رفقة منتخب بلاده في إيطاليا في بطولة أمم أوروبا يورو 2020، ويأتي على رأس هذه الأندية ريال مدريد وتشيلسي إضافة إلى برشلونة.

ولكن يبقى ريال مدريد هو صاحب الاهتمام الملموس من أجل التعاقد مع سبينازولا في الميركاتو الصيفي 2021، بعد تراجع مستوى مارسيلو الواضح وتذبذب أداء فيرلاند ميندي.

باريس سان جيرمان فاجئ ريال مدريد باقتحامه سباق التعاقد مع سبينازولا الميركاتو الصيفي 2021، من أجل خطفه، وذلك بناءً على رغبة من المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

روما متمسك بالحصول على 40 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل سبينازولا، ولكن باريس سان جيرمان يرغب في إدخال أحد لاعبيه لتقليل المقابل المادي المطلوب.