بالفيديو.. كارتيرون يدرس صفقات الزمالك بعد مواجهة المحلة

استقر المدير الفني لفريق الزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون، على مشاهدة اللاعبين المعروضين على القلعة البيضاء خلال الميركاتو الصيفي 2021، عقب مباراة غزل المحلة بالدوري.

ويستعد فريق الزمالك الزمالك لمواجهة غزل المحلة، في المباراة التي ستقام على ستاد القاهرة، مساء الإثنين المُقبل، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز.

ويرغب المدرب الفرنسي كارتيرون تدعيم صفوف الزمالك في 5 مراكز وهم مدافع وظهير أيمن ولاعب وسط وصانع ألعاب ومهاجم، وأبلغ اللجنة المؤقتة برئاسة حسين لبيب ، بالبحث عن لاعبين في هذه المراكز.

ويستغل كارتيرون فترة الراحة التي سيحصل عليها الفريق عقب مواجهة غزل المحلة والتي تصل لأكثر من شهر دون خوض أي مباراة، من أجل التعرف على اللاعبين اللذين تم ترشيحهم من خلال فيديوهات لملخص لمساتهم وأهدافهم، لحسم موقفهم.

ويحسم مدرب الزمالك موقفه من اللاعبين المعروضين سواء برفضهم أو فتح خط المفاوضات مع اللاعبين، تمهيدًا للتعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفي 2021، ليحسم بعدها موقف الراحلين عن القلعة البيضاء.