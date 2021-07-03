كوبا أمريكا | ميسي في طريقه لتحطيم رقم بيليه

يستعد أيقونة نادي برشلونة ليونيل ميسي لخوض مباراة جديدة رفقة منتخب بلاده الأرجنتين، أمام منتخب الإكوادور، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كوبا أمريكا.

يعرف ليونيل ميسي شباك الإكوادور جيدًا، خصوصًا وأنه سجل 5 أهداف خلال 6 مباريات أمامهم في جميع البطولات.

يحتاج ليونيل ميسي إلى هدفين للوصول إلى 77 هدفًا بقميص المنتخب الأرجنتيني، لكي يصبح الهداف التاريخي للمنتخبات في أمريكا الجنوبية، وبالتالي سيحطيم رقم أسطورة الكرة البرازيلية بيليه صاحب الـ75.

يأتي خلف ليونيل ميسي في القائمة كل من، نيمار (68 هدف)، لويس سواريز (63 هدف)، رونالدو (62 هدف) ، روماريو (55 هدف)، جابرييل باتيستوتا (54 هدف) وإدينسون كافاني (53 هدف).

ويطمح ليونيل ميسي في تحطيم رقم بيليه، على أرضية ملعب جويانيا في المباراة التي ستقام في الساعات الأولى من يوم الأثنين.

لم يحقق منتخب الإكوداور أي فوز خلال نسخة كوبا أمريكا الحالية، وتأهل لهذا الدور بفضل ثلاث تعادلات.

ومن المتوقع أن يشارك ليونيل ميسي أساسيًا خلال تلك المباراة، بينما سيتواجد سيرجيو أجويرو على كرسي الإحتياط وسيتواجد بدلًا منه لاوتارو مارتينيز.