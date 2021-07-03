كوتينيو يتلقى عرضًا جديدًا للرحيل عن برشلونة في الميركاتو الصيفي 2021

تلقى صانع الألعاب البرازيلي فيليب كوتينيو، عرضًا جديدًا من أجل الرحيل عن صفوف نادي برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي 2021، في ظل عدم وجود نية لدى مدرب الفريق الكتالوني رونالد كومان في الاعتماد عليه الموسم المقبل.

وعانى فيليب كوتينيو من إصابة أبعدته منذ أكثر من 3 أشهر عن الملاعب، مما دفع كومان للاعتماد على بيدري الذي أثبت جدارته وتمسك بالفرصة ليصبح أحد نجوم برشلونة في الموسم الماضي.

برشلونة يرغب في التخلص من كوتينيو الصيف الحالي بسبب راتبه الضخم وعدم قناعة كومان بالاعتماد عليه، مما يجعله منفتحًا على سماع العروض المقدمة له.

الاهتمام هذه المرة جاء من الدوري الإيطالي، وتحديدًا أي سي ميلان الذي يرغب في ضم الدولي البرازيلي لتعويض رحيل هاكان، نحو إنتر ميلان خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ومن المنتظر أن تبدأ المفاوضات بين الطرفين خلال الأيام القليلة المقبلة، مع وجود ترحيب من نادي برشلونة بإتمام الصفقة بنجاح والتخلص من راتب لاعبه البرازيلي الكبير.

والجدير بالذكر أن، هناك أيضًا تقارير تؤكد أن فيليب كوتينيو يرغب في العودة إلى ناديه السابق ليفربول الذي تألقه معه بشدة، لكن لا يبدو أن هناك أي اهتمام من المدرب يورجن كلوب باستعادة النجم البرازيلي.