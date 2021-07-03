صفقات الهلال | اليوم.. جارديم يجتمع بالإدارة بعد انتهاء الحجر الصحي

يجتمع اليوم السبت، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، البرتغالي ليوناردو جارديم وطاقمه المساعد، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي والتي تم تحديدها بـ48 ساعة بدأت فور وصوله في مساء الأربعاء، مع الإدارة لحسم صفقات الزعيم خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ويلتقي المدرب ومساعدوه برئيس نادي الهلال فهد بن نافل وإدارة الكرة، مساء السبت للاطلاع على كل التقارير المعدة من الطرفين وإنهاء كل الأمور المتعلقة ببدء النشاط التدريبي الذي حدد له يوم الإثنين المقبل 5 يوليو، حسبما ورد بصحيفة الجزيرة السعودية.

وينتظر مسئولو نادي الهلال ما سيقرره جارديم، نحو مستقبل المحترفين الأجانب ومن سيتم تغييره ومن سيستمر بالإضافة إلى موقف المُعارين وأيضًا اللاعبين الشباب، خلال الاجتماع لبدء الميركاتو الصيفي 2021 للزعيم.

ويغادر الهلال يوم الإثنين 12 من يوليو إلى النمسا لإقامة معسكر إعدادي يمتد حتى 2 من أغسطس يتخلله خوض 5 مباريات وديه، وستضم البعثة مجموعة من اللاعبين الصاعدين من درجة الشباب.

وستخلو بعثة الهلال من لاعبي المنتخب الأولمبي: ياسر الشهراني وسلمان الفرج وسالم الدوسري وعبدالله الحمدان وحمد اليامي، وسينضم للبعثة بعد أيام اللاعبون الدوليون الذين يتمتعون حالياً بإجازاتهم، وكذلك سيتخلف عنها الثنائي كاريلو وكويلار لارتباطهما بمنتخبي بلديهما.