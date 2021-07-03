صفقات النصر | مفاضلة بين 3 مدافعين أجانب

تسعى إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، إلى التعاقد مع مدافع أجنبي على مستوى عالٍ لتدعيم الخط الدفاعي، خلال الميركاتو الصيفي 2021، قبل انطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الجديد.

وتضم قائمة العالمي حاليًا للموسم الجديد من الأجانب كل من، المغربي عبد الرزاق حمدالله والبرازيليان بيتروس وتاليسكا والكاميروني فيسنت أبو بكر والأوزبكي ماشاريبوف.

وتفاضل إدارة نادي النصر بين 3 مدافعين، وهم المغربي مهدي بن عطية والبرازيلي والاس لاعب ملاطية سبور، أو إعادة البرازيلي مايكون بريرا كخيار ثالث لدعم صفوف الفريق في الموسم الجديد، حسبما ورد بصحيفة الرياضية السعودية.

ورحل المغربي مهدي بن عطيه عن الدحيل القطري بعد نهاية عقده عقب الموسم المنصرم، بعد موسمين ونصف قضاهما مع النادي ساهم معه فى حصد لقب الدوري القطري والمشاركة في كأس العالم للأندية، وقد يتم التعاقد معه مجانًا.

وتدرس إدارة النصر إمكانية التعاقد مع والاس فورتونا دوس سانتوس مدافع ملاطية سبور، خاصة وأن اللاعب الذي خاض تجربة مع موناكو الفرنسي يتميز بالطول الفارع إذ يبلغ طوله متر و90 سم، وسبق أن مثل منتخب بلاده، منتخب البرازيل تحت 20 عاماً في نسختي 2013 و2014 من بطولة تولون.

كما أن عودة البرازيلي مايكون تظل خيارًا مفتوحًا أمام الإدارة النصراوية حال تعذر أو تعثر صفقة أحد اللاعبين السابقين.