الامارات | مرتضى منصور يحدد موعد عودته لرئاسة نادي الزمالك

شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يحدد موعد عودته لرئاسة نادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور، فيديو جديد على صفحته الشخصية في موقع "يوتيوب"، تحدث فيه عن أمور كثيرة، أبرزها تحديده موعد لعودته إلى رئاسة نادي الزمالك واستعادة مكتبه بحسب تعبيره، إضافة إلى تصريحات أخرى تناقلتها وسائل إعلام مصرية مختلفة في الساعات الماضية.

وأكد مرتضى منصور، أنه "سيتواجد بمكتبه في نادي الزمالك الخميس المقبل ليستقبل أعضاء النادي"، ويقول إنه "بحكم المحكمة الرئيس الشرعي المنتخب من الجمعية العمومية"، ووجه انتقادات لعدد من المسؤولين.

وكشف عن أنه "سيصدر بياناً يكشف فيه كافة الحقائق يوم الثلاثاء المقبل، كما أشار إلى انه يصعب عليه أن يرى أعضاء النادي بوضعهم الحالي، قائلا إن "من تولوا الامور لا يملكون خبرة كبيرة".

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