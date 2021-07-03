شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لمحمد ناصف يحسم مصيره من مواجهة الطلائع والمقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع اليوم السبت محمد ناصف الظهير الأيسر لفريق طلائع الجيش لاختبار طبى لتحديد موقفه من المشاركة فى مواجهة المقاولون العرب بعد تعرضه لشد فى العضلة الخلفية .

وينهى فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى استعداداته لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الخامسة عصر غداً الأحد، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر بالجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ويخوض الفريق مرانه الاخير على ملعبه ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة للمبيت هناك استعداداً لذئاب الجبل.

ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود ناصر منسى وعمرو السيسى فى مواجهة المقاولون العرب بعد غيابهم عن مباراة البنك الأهلى بسبب الإيقاف بعد حصولهم على الإنذار الثالث فى مواجهة الانتاج الحربى.

وعقد عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش جلسة مع لاعبيه قبل مواجهة المقاولون العرب شهدت عتاب شديد للاعبين على الخسارة من البنك الاهلى بهدفين دون رد بالجولة الاخيرة للمسابقة.

بسيونى رفض فكرة التفريط فى نقاط مجدداً ببطولة الدوري خلال الأمتار الأخيرة للمسابقة، مشدداً على أن غياب التركيز والاستهتار وإهدار الفرص السهلة تسبب فى خسارة مباراة سهلة وسط منافسة محتدمة من كل الفرق على انهاء الموسم فى مركز متميز.

وطالب بسيونى لاعبيه خلال الاجتماع بضرورة حصد نقاط المقاولون العرب بغية استعادة الانتصارات ومواصلة حصد النقاط للحصول على تأشيرة اقتحام المربع الذهبى قبل نهاية الدورى، ويرغب بسيونى فى وضع الطلائع فى إحداث نقلة كبرى للفريق بعدما كانت نتائجه متراجعة فى الدور الأول قبل أن تحدث الانتفاضة فى الأسابيع الاخيرة.

ويعكف عبد الحميد بسيونى، على دراسة فريق المقاولون العرب للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق للخروج بالثلاث نقاط ومواصلة خطة الزحف نحو مراكز القمة فى جدول المسابقة.

ويحتل الطلائع المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 36 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.