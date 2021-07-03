شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يساند نجم الإسماعيلى بعد الاستبعاد من قائمة المنتخب الأولمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الإسماعيلى على مساندة لاعبه محمد صادق بعد قرار شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى باستبعاده من صفوف الفراعنة الصغار أثناء أولمبياد طوكيو المقبلة، وطالب جلال لاعبه بغلق هذه الصفحة والتركيز مع الدراويش فى المرحلة المقبلة من أجل تحقيق حلمه بالتواجد مع المنتخب الاول .

ولعب الإسماعيلى خلال هذه الفترة 11 مباراة منها لقاء بكأس مصر، حيث فاز فى 8 وخسر 3 وسجل لاعبوه 21 هدفًا ومنى مرماه 11 هدفًا، وكلين شيت فى 3 لقاءات خلال 100 يوم تولى فيها إيهاب جلال مسئولية تدريب الدراويش.

أعلن شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى عن قائمة لاعبيه التى تستعد لخوض منافسات أولمبياد طوكيو 2020 ، القائمة شهدت ضم لاعب وحيد من الإسماعيلى وهو عبد الرحمن مجدى وغياب محمد صادق.

وعبر حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى عن سعادته بانضمام عبد الرحمن مجدى جناح الفريق ، لقائمة المنتخب الأولمبى التى ستشارك فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

وأضاف :”سعداء للغاية بانضمام مجدى للمنتخب فى الأولمبياد التى سيتابعها الملايين حول العالم وستسهم كثيرا فى ثقل خبراته وستصبح نقله كبيرة فى مشواره الدولى”.

وواصل :”عبد الرحمن مجدى استعجل الفترة الماضية فى العودة للملاعب وهو ماساهم فى طول فترة غيابه إلا أنه الأن أصبح جاهزا للمشاركة بشكل طبيعى”.

بسؤاله عن استبعاد محمد صادق أجاب مدرب الدراويش قائلا :”شعرت بحزن كبير بعدما تابعت القائمة ،كنت أتمنى تواجده بدون شك لاسيما بعد تألقه اللافت فى الفترة الأخيرة وتواجد من قبل بصفوف المنتخب لكن الجهاز الفنى بقيادة شوقى غريب هو الأكثر معرفة بالعناصر التى ستكون قادرة على تقديم أداء مشرف للكرة المصرية”.