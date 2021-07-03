دموع ياسين.. طفل يبكى بعد فشل الترسانة فى الصعود للممتاز

القاهرة - سامية سيد - تداول نشطاء التواصل الاجتماعى صورة لطفل يبكى فى ملعب حسن الشاذلى بميت عقبة، عندما خطف الأنظار فى مباراة الترسانة وكوكاكولا فى ختام دورى القسم الثانى لمجموعة القاهرة والقناة والتى فاز فيها كوكاكولا وصعد لدورى الأضواء.

ووسط الاحتفالات من فريق كوكاكولا وفرحة اللاعبين والجهاز الفني، استطاع الطفل ياسين أحمد نجل أحمد الوليد عضو مجلس إدارة الشواكيش أن يخطف الأنظا بانهياره فى البكاء والدخول فى نوبة شديدة وفشلت محاولات المحيطين به فى تهدئته بعد خسارة الفريق، مقابل أفراح الفريق المنافس على ملعب الشواكيش.

نجح فريق كوكاكولا في التأهل رسمياً إلى بطولة الدوري المصرى الممتاز ، بعد حسم الصراع حول الصاعد من المجموعة الثانية بدورى القسم الثانى مع فريق الداخلية ، عقب الفوز علي الترسانة في الجولة الأخيرة بنتيجة هدف مقابل لا شيء.

وبالفوز علي الترسانة وصل كوكاكولا إلى النقطة 52 بينما جاء الداخلية في المركز الثانى برصيد 50 نقطة ليصعد الفريق الى دورى الاضواء والشهرة للمرة الاوى فى تاريخه .