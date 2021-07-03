شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة موسيمانى مع محمد الشناوى بعد لدغة بيراميدز فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، جلسة سريعة مع حارسه محمد الشناوى على هامش مران الفريق، تحدث خلالها معه عن ضرورة نسيان مباراة بيراميدز للتركيز فى المباريات المقبلة مع المارد الأحمر، مشدداً على أنه يثق فى قدراته جيداً ويعتبره الحارس رقم 1 فى قارة أفريقيا وليس مصر فقط، مؤكداً أن كل حراس العالم يقعون فى أخطاء ساذجة ولكنها ليست معبرة عن قدراتهم وإمكانياتهم .

وأكد موسيمانى لحارس الأهلى أنه يثق أنه سيكون الورقة الرابحة للمارد الأحمر فى المواجهات المقبلة، سواء نهائى أفريقيا أو مباريات الدورى، ومن جهته تقبل الشناوى كلمات مدربه بسعادة بالغة مؤكداً أن رده سيكون فى الملعب لمصالحة الجماهير.

وفرض محمد الشناوى نفسه على سطح الأحداث الكروية فى الشارع الكروى بسبب الخطأ الذى ارتكبه فى مباراة بيراميدز بالجولة الـ27 ببطولة الدورى والتى انتهت بالتعادل 2/2 .

جميع لاعبو الأهلى أعلنوا دعمهم الواضح لزميلهم بالفريق محمد الشناوي وأكدوا أن ما حدث فى مباراة بيراميدزوارد وقد يحدث من أى حارس مرمى فى العالم، كما أن الشناوى ساهم فى تتويج الأهلى بالكثير من البطولات المحلية والقارية.

ورغم أن هذه الأخطاء قد لا تقبل من حارس مرمى فى ظروف أخرى، إلا أن محمد الشناوى يحظى برصيد كبير من الإنجازات لدى جماهير القلعة الحمراء وإدارة النادى بشكل خاص، ونجوم الكرة بمختلف الفرق المصرية بشكل عام، بما أتاح له حملة دعم كبرى بعد خطأه فى مباراة بيراميدز، ليدعموه ويشجعونه على الاستمرار فى تقديم أفضل ما لديه.

وفى هذا الإطار، برزت لقطة جمعت سيد عبد الحفيظ مدير الكرة فى النادى الأهلى مع الشناوى، قبل انطلاق المران الأول للفريق بعد مباراة بيراميدزحيث حرص عبد الحفيظ على مساندة الشناوى وتقديم الدعم النفسى له لمواجهة تلك الضغوط التى يتعرض لها وبث الثقة فيه أمام اللاعبين ومشجعى الأهلى، وذلك من خلال صورة نشرها حساب الأهلى على إنستجرام، والتى ظهر فيها سيد عبد الحفيظ وهو يصافح الشناوى "كف بكف" لمساندته ودعمه.