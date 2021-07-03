شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان الصاعد الثالث للممتاز اليوم.. مواجهات صعبة بالصعيد.. والدخان يترقب حلم السنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى الرابعة عصر اليوم، السبت، مباريات الجولة 30 من دورى القسم الثانى بمجموعة أندية الصعيد والأخيرة، بإقامة 8 مباريات قوية ضمن تلك الجولة الأخيرة، ويترقب الجميع الصاعد الثالث لدورى الأضواء بعد صعود فاركو من مجموعة بحرى والإسكندرية، وكوكا كولا من مجموعة القاهرة والقناة، حيث الصراع على الصعود فى الصعيد بين الدخان صاحب المركز الأول برصيد 56 نقطة والألومنيوم 54 نقطة، فيلعب الدخان مع طهطا، والألومنيوم مع بنى سويف .

ويستقبل ملعب الإعلاميين مباراة مرتقبة ينتظرها الجميع بين الشرقية للدخان المتصدر ب56نقطة أمام طهطا الجريج الذى هبط رسميا للقسم الثالث ب15نقطة، ويريد الدخان بقيادة علاء نوح الفوز لحسم الصعود رسميا للممتاز دون الدخول فى حسابات معقده مع منافسيه، بينما المباراة مجرد تحصيل حاصل لطهطا الذى سيلعب الأداء للمشرف فقط بعد تأكد هبوطه رسميا.

ويستقبل استاد نجع حمادى مباراة مرتقبة بين فريقى الألومنيوم الوصيف ب54نقطة أمام بنى سويف صاحب المركز السادس ب43 نقطة .

فى ملعب شبان قنا مباراة قوية عندما يحل نادى المنيا صاحب المركز الثالث ب54نقطة ضيفا على شبان قنا صاحب المركز الثالث عشر ب32نقطة ويحتاج كل فريق منهم للفوز فى صراع القمة بالنسبه للمنيا، وصراع الهبوط بالنسبه لشبان قنا.

وعلى استاد بترول أسيوط يحل ديروط صاحب المركز الثامن ب38نقطة ضيفا على نادى بترول أسيوط صاحب المركز السابع ب40نقطة فى مباراة يريد فيها كل فريق ختام سعيد للموسم بعد حسم بقائهم بالقسم الثانى والابتعاد عن دائرة الهبوط.

ويستقبل ملعب ببا مباراة مرتقبة بين مركز شباب سمسطا صاحب المركز الخامس عشر ب29 نقطة والذى هبط رسميا للقسم الثالث أمام فريق أسمنت أسيوط صاحب المركز الرابع عشر برصيد 30نقطة والذى يتمسك بأمل الفوز للهروب من الهبوط فى حال تعثر منافسيه شبان قنا وتليفونات بنى سويف اللذان يصارعان للهروب أيضا من الهبوط.

ويستقبل ملعب الأسيوطى مباراة منتظرة بين فريقى الفيوم صاحب المركز الخامس ب43 نقطة أمام تليفونات بنى سويف صاحب المركز الثانى عشر ب32 نقطة والذى يريد الفوز لحسم بقائه رسميا بالقسم الثانى دون الدخول فى حسابات معقده فى مقاعد الهبوط.

ويستقبل استاد سوهاج الرياضى مباراة تحصيل حاصل بين فريقى سوهاج صاحب المركز التاسع ب37نقطة أمام الإعلاميين صاحب المركز الرابع ب46نقطة ويحتاج لتعادل فقط لتأمين المركز الرابع هذا الموسم.

ويستقبل ملعب كيما أسوان مباراة صعبة بين فريقى كيما أسوان صاحب المركز الحادى عشر ب35نقطة أمام فريق قنا صاحب المركز العاشر ب35نقطة فى مباراة يريد فيها الفريقان التعادل للوصول للنقطة 36 وتجنب دخول أى حسابات بعد حسم بقائهم بالقسم الثاني.

وسوف تحسم تلك الجولة بطاقة الصعود بجانب مقعدى الهبوط بعد تأكد هبوط طهطا ومركز شباب سمسطا للقسم الثالث.