الامارات | محمد بن راشد يعيّن راشد بن حمدان رئيساً لنادي النّصر وسعيد بن حمدان رئيساً لنادي حتّا الرياضي الثقافي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يعيّن راشد بن حمدان رئيساً لنادي النّصر وسعيد بن حمدان رئيساً لنادي حتّا الرياضي الثقافي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكم إمارة دبي القرار رقم (23) لسنة 2021 بتعيين الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل

مكتوم رئيساً لنادي النّصر الثقافي الرياضي.



كما أصدر سموه القرار رقم (24) لسنة 2021 بتعيين الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيساً لنادي حتّا الرياضي الثقافي. ويُعمل بالقرارين من تاريخ صدورهما.

​ تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App