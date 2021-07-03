شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة مخرج مباراة الأهلي وبيراميدز إلي التحقيق في التليفزيون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نائلة فاروق، رئيس التليفزيون المصري إحالة هشام عبدالوادود مخرج مباراة فريقي الأهلي وبيراميدز إلى التحقيق في الاتهامات الموجهة إليه اثناء نقل المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الخميس الماضي، مؤكدة بأن هناك 4 مشاهد، يتم مراجعتهم والتحقيق فيهم

وأضافت رئيس التليفزيون هناك شكوك في عدد كبير من لقطات مباراة الأهلي وبيراميذز قام مخرج المباراة بالتركيز عليها، لهذا تم إحالته للتحقيق، مؤكدة على وجود توجيهات سابقة لكل المخرجين المباريات بتطبيق العدالة والشفافية والنزاهة في نقل لقاءات الدوري المصري

وكشف مصادر في الهيئة الوطنية للإعلام بانه تم تشكيل لجنة من الشؤون القانونية في قطاع التليفزيون، للتحقيق في حيادية مخرج مباراة الأهلي وبيراميدز التي أقيمت الخميس الماضي في الدوري المصري، التي وانتهت بالتعادل الفريق.

وأضافت المصادر، بعد مشاهدة المباراة تبين بأن السبب وراء ذلك القرار هو تركيز المخرج هشام عبدالوادود بعد كل هدف يسجله النادي الأهلي ردود فعل رمضان صبحي وأحمد فتحي وعبدالله السعيد وشريف اكرامي لعبوا بيراميدز الذين كانوا في النادي الأهلي بدلًا من التركيز على احتفال الأهلي بتسجيل الهدف.

قال مصدر مسؤول في التليفزيون المصري، ان رئيسه التليفزيون المصري نائله فاروق قررت تشكيل لجنة رباعية من الشؤون القانونية بالتيلفزيون المصري، للتحقيق مع المخرج هشام عبدالودود مخرج مباراة الاهلي وبيراميدز، للتحقق من مدي حياديته، في نقل مباراة الاهلي وبيراميدز التي اقيمت اول امس الخميس، وانتهت بالتعادل بين الفريقين .

واضاف المصدر انه ظهرت بعد بث المباراة ردود فعل من وسائل التواصل الاجتماعي، على نقل المبارايات وخاصة ان المخرج ركز على ردود فعل الرباعي الذي انتقل إلى بيراميدز، بعد ان احرز الاهلي الهدف الثاني، ودائما التليفزيزن يرفع شعار لا للتعصب .

وسوف تشاهد اللجنة المشكلة مدي حيادية المخرج وما هي المشاهد التي ركز عليها اكثر من الازم، ومدي صحة ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي من ردود فعل على المباراة .

كان النادي الأهلي وتعادل مع نادي وبيراميدز في الدوري المصري، مساء الخميس الماضي، بهدفين لكل فريق، كان نادي بيراميدز تقدم وتعادل الأهلي وثم سجل الهدف الثاني، في نهاية المبارة ينجح بيراميدز في تحقيق هدف التعادي بخطاء من محمد الشناوي حارس النادي الأهلي.

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