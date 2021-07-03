شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: الباب مفتوح أمام الجميع لضم حسام حسن.. وعبد القادر "مظلوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أن هناك الكثير من الأندية ترغب فى ضم حسام حسن مهاجم الفريق في الصيف قائلا، "الباب مفتوح أمام الجميع (واللى سبق أكل النبأ) ولكن الباب مفتوح لآخر دقيقة وهناك مفاوضات لم يتم الحديث عنها داخل الغرف المغلقة فقط فى الدخول فى صفقة تبادلية بين سموحة و الزمالك ".

وأوضح فرج عامر، خلال تصريحات تليفزيونية، بشأن ضم مصطفى فتحى بشكل نهائى من فريق الزمالك قائلا، "الزمالك تحدث معنا بشأن مصطفى فتحى ولكن لم يستكملوا حديثهم، تحدثوا من خلال مسؤول فنى ثم مسؤول فى النادي. .

وأشار رئيس نادى سموحة إلى عدم ضم الثنائى أحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم إلى قائمة المنتخب الأولمبى المشاركة فى الاولمبياد قائلا، "أعتقد أن مباراة سموحة والإسماعيلى كانت سبباً فى عدم ضم أحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم لقائمة منتخب مصر الأولمبى لأنهما كانا بعيدين عن لياقتهما، وأحمد عبد القادر لاعب صغير ويصنع الفارق وظُلم أنه لم ينضم لقائمة منتخب مصر، ولكن لو كان قد إنضم كان سيصنع الفارق" .

وعلق فرج عامر عن مواجهة الأهلى وسموحة ضمن منافسات الدورى المصرى قائلا، "مواجهة الأهلى المُقبلة أمام سموحة هى عودة الروح، ستكون مباراة قتالية من أول دقيقة، ودائما هذه المواجهة تكون الأقوى فى الموسم، هذه المباراة تقبل كل السيناريوهات سنعتمد على صمود الفريق السكندرى أول 30 دقيقة فى المباراة أو إحراز هدف فى أول 10 دقائق، مع العلم أن الأهلى لن يترك لك المساحة لتفعل ذلك والأهلى سيواجه سموحة وهو متوتر بعد خسارته لنقطتين أمام بيراميدز فى أخر مباراة و سموحة أدى مباراة سيئة جدا أمام الإسماعيلي، وتكبروا على الكرة وتراخوا بشكل كبير وتدنى فى المستوى ولم يستمعوا لتعليمات أحمد سامى لأول مرة أتمنى أن يكونوا أتعلموا الدرس".

ويستضيف سموحة نظيرة الأهلى مساء غدٍ الأحد ضمن منافسات الجولة 28 من المسابقة المحلية.