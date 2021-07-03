شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعيد جهود مارسيلو أمام زعيم الثغر فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكدت جاهزية حسين السيد مارسيلو، الظهير الأيسر للإسماعيلى، لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

وتعافى مارسيلو من جزع الرباط الداخلى للكاحل، وشارك فى جانب من ودية الدراويش أمام المنتخب الفلسطينى الأوليمبى والتى انتهت بالتعادل السلبى.

المباراة شهدت إشراك مجموعة من الناشئين المميزين بالاسماعيلى إضافة للاعبين الذين لم يشاركوا ضمن صفوف الفريق خلال المباريات الأخيرة من أجل تكوين صف ثان من اللاعبين تحسبا لتعرض أى من العناصر الأساسية للغياب ومن أجل تجهيز كافة عناصر الفريق.

ويغيب محمد هاشم قلب دفاع الإسماعيلى عن مواجهة الاتحاد السكندرى بسبب الإيقاف بعد حصول اللاعب على الانذار الثالث فى لقاء سموحة بالجولة الماضية والذى انتهى بانتصار الفريق بثلاثة أهداف دون رد فيما يعود محمود عبد العاطى دونجا للدراويش فى مواجهة زعيم الثغر بعد انتهاء الايقاف حيث غاب عن مواجهة سموحة بعد حصوله على الإنذار الثالث فى لقاء غزل المحلة والذى انتهى بانتصار الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ولعب الإسماعيلى خلال هذه الفترة 11 مباراة منها لقاء بكأس مصر، حيث فاز فى 8 وخسر 3 وسجل لاعبوه 21 هدفًا ومنى مرماه 11 هدفًا، وكلين شيت فى 3 لقاءات خلال 100 يوم تولى فيها إيهاب جلال مسئولية تدريب الدراويش.