شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير بعد استبعاده من الأولمبياد: أتمنى التوفيق لزملائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكر مصطفى شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى، شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، بعد استبعاده من القائمة المشاركة فى أولمبياد طوكيو، متمنيا لزملائه التوفيق وتحقيق فرحة جديدة.

وكتب شوبير، عبر ستورى حسابه على موقع انستجرام: "قبل أى شيء، أود أن أشكر الجهاز الفنى بقيادة كابتن شوقى غريب الذى منحنى الثقة فى أكثر من اختيار، وشكرا على دعمه الكبير خلال فترة تواجدى بالمنتخب الأوليمبى وكذلك كابتن أسامة عبد الكريم"، وأضاف شوبير: "ثانيا أتمنى خالص التوفيق لكل زملائى الأبطال فى طوكيو 2020 إن شاء الله، فى انتظار فرحة أخرى".





وأعلن شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأوليمبى قائمة اللاعبين الـ 22 المقرر مشاركتهم فى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التى ستنطلق الشهر الحالى فى طوكيو، وتضمنت القائمة ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبى هم: محمد الشناوى وأحمد حجازى ومحمود الونش.

ومن المقرر بدء تجمع الفريق يوم الخميس المقبل 8 يوليو، فيما سيعلن لاحقًا عن موعد سفر البعثة.

وفيما يلى قائمة اللاعبين كاملة:

حراسة المرمى: محمدالشناوى - محمد صبحى - محمود جاد.

الدفاع: أحمد أبو الفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازى - محمود الونش - محمد عبد السلام - أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال - كريم العراقى.

الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدى - إمام عاشور- ناصر ماهر - رمضان صبحى - إبراهيم عادل - عبد الرحمن مجدى - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسى.