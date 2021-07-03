الأهلي يبدأ إجراءات السفر للمغرب لخوض نهائي أفريقيا أمام كايزر تشيفز

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القاهرة - سامية سيد - يبدأ مسئولو النادي الأهلي الأيام الحالية إنهاء إجراءات سفر الفريق الكروى إلى المغرب لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

ويلعب الأهلي مع الفريق الجنوب أفريقي يوم 17 يوليو الجاري في نهائي أفريقيا بملعب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.

وبدأ الجهاز الإداري في الأهلي التجهيز لرحلة المغرب من خلال إجراءات وتذاكر السفر للمغرب لخوض النهائي الأفريقي المرتقب.

ويختتم الأهلي استعداداته مساء اليوم السبت، لمباراة سموحة المقرر لها التاسعة من مساء غداً في الدوري المصري بالإسكندرية.

وحذر الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلي لاعبيه من خطورة الاستمرار فى نزيف النقاط فى المباريات المقبلة بالدوري بداية من مواجهة سموحة، لاسيما بعد خسارة أربعة نقاط بالتعادل مع الزمالك 1/1 فى مايو الماضى ثم التعادل مع بيراميدز 2-2 مساء الخميس بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويدخل الأهلي لقاء سموحة غدا الأحد، بهدف الفوز لتعويض فارق النقاط مع الزمالك فى صراع التتويج باللقب، بعد تأجيل أكثر من مباراة له، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الثالث برصيد 42 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 12 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 37 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه سبعة مباريات مؤجلة.

ويرغب الأهلي في الاستعداد الجيد لمواجهة سموحة من أجل تحقيق الفوز ومواصلة الزحف خلف الزمالك من أجل استعادة قمة الدوري، وكذلك الثأر لهزيمة الدور الأول من الفريق السكندري، والذي لقنه هزيمة مفاجئة في الوقت القاتل من عمر المباراة ليخطف ثلاث نقاط غالية من الفريق الأحمر.

ويخوض فريق الأهلى بعد مواجهة بيراميدز ثلاث مباريات بالدوري مع سموحة والمقاولون العرب ومصر المقاصة قبل مواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى نهائى دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها 17 يوليو الجارى بالمغرب، وتأهل الأهلى بعد الفوز على الترجي التونسي ذهابا بهدف دون رد وإيابا بثلاثية بيضاء، فيما تأهل كايزر تشيفز على حساب الوداد البيضاوي المغربي بالفوز عليه ذهابا بهدف دون رد والتعادل السلبي في مباراة الإياب.