شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. نجوم الكرة يتألقون فى الإطلالات الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا شك أن الأزياء الرسمية تعطي انطباعاً مميزاً عن صاحبها، في الدقة والانضباط والأناقة، ونظراً لأن نجوم الرياضة وخاصة كرة القدم، يعتمدون بشكل كبير على الملابس الرياضية التي تسهل لهم الحركة والانتقال نظراً لأن حياتهم في حالة من الحراك الدائم، يكون ارتدائهم للأزياء الرسمية نادراً ومقتصراً على المناسبات الشخصية مثل الأفراح، أو الرياضية مثل حفلات التكريم.

وعلى الرغم من ندرة اعتماد الرياضيين على الأزياء الرسمية، إلا أنها تظهر في المناسبات الخاصة مدى أناقتهم وتعكس مظهراً أخر وغير معتاد للجماهير، وهو ما يجعل ظهورهم خاصة بـ "البدلة"، مصدراً لجذب انتباه الكثير من محبيهم.

ودائماً تظهر الأزياء الرسمية في سفر البعثات المصرية إلى الخارج لتمثيل مصر في البطولات المختلفة، ولعل كان أبرزها سفر منتخب الفراعنة للمشاركة في كأس العالم بروسيا عام 2018، بعد غياب دام لأكثر من 28 عاماً عن المونديال، كما ظهرت "البدلة" أيضاً في سفر بعثة الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية بالنسخة الماضية، وستظهر من جديد في سفر بعثة مصر الأولمبية للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

وتألق نجوم الكرة بالأزياء الرسمية في الأحداث الكبرى، مثل ظهور النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي في حفل اختياره أفضل لاعب في أفريقيا، مرتدياً "البدلة"، وكذلك خلال تكريمه بجوائز الدوري الانجليزي.

وظهر حازم إمام نجم الزمالك السابق وحسام غالي نجم الأهلي السابق، وأحمد حسن كابتن المنتخب الوطني الأسبق، في مظهر جذاب بالأزياء الرسمية، خلال مشاركتهم في الاستديوهات التحليلية.



الونش وطارق يحيى



الونش



جنش وشيكابالا



احمد حسن 2



احمد حسن



الشناوي ومعلول



الشناوي



النني



ايمن اشرف 2



ايمن اشرف



حازم امام (1)



حازم امام (2)



حازم امام (3)



حازم امام



حجازي واكرامي



حجازي وتريزيجية وصلاح وعلي جبر



حسام غالي



حسلم غالي (1)



حسلم غالي (2)



عماد متعب (1)



عماد متعب (2)



عماد متعب (3)



قفشة 2



قفشة وديانج



قفشة



محمد صلاح (1)



محمد صلاح (2)



محمد صلاح (3)



محمد صلاح



مصطفى محمد 2



مصطفى محمد