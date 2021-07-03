شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف .. عماد متعب يسجل هدفا عالميا بمونديال الشباب أمام إنجلترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل عماد متعب، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، هدفه الأجمل على الإطلاق فى مرمى منتخب إنجلترا ببطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة بالإمارات، بعدما قام باختراق دفاع الأسود الثلاثة ومراوغة أكثر من لاعب وتسجيل هدف كان ينذر بمولد نجم كبير فى هجوم الكرة المصرية.

وكان منتخب مصر للشباب يحتاج للفوز على إنجلترا للصعود ضمن أفضل المنتخبات من أصحاب المركز الثالث بعد احتلال اليابان وكولومبيا لقمة المجموعة الرابعة، ونجح متعب في تسجيل هدف الانتصار بمجهود فردي بعد مراوغة دفاع منتخب إنجلترا بالكامل في الدقيقة 74.

ودفع حسن شحاتة، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب آنذاك، بتشكيل مكون من: شريف إكرامي، أحمد سعيد "أوكا" (علي صقر)، أمير عزمي مجاهد، محمد الزيات، كريم ذكري، محمد عبد الوهاب، حسني عبد ربه، أحمد سمير فرج (هاني سعيد)، أحمد فتحي، رضا متولي (أحمد وحيد)، عماد متعب.

وتأهل منتخب مصر لدور الستة عشر ليخرج على يد الأرجنتين بالهدف الذهبي.