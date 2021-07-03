شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحذر نجوم الأهلى من خطورة استمرار نزيف النقاط فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الاهلى على تحذير لاعبيه من خطورة الاستمرار فى نزيف النقاط فى المباريات المقبلة بالدوري بداية من مواجهة سموحة المقرر لها التاسعة مساء الاحد على ستاد الاسكندرية بالجولة 28 للمسابقة، لاسيما بعد خسارة أربعة نقاط بالتعادل مع الزمالك 1/1 فى مايو الماضى ثم التعادل مع بيراميدز 2-2 مساء الخميس بالجولة الاخيرة للمسابقة.

ويدخل الأهلي لقاء سموحة بهدف الفوز لتعويض فارق النقاط مع الزمالك فى صراع التتويج باللقب، بعد تأجيل أكثر من مباراة له، حيث يحتل المارد الاحمر المركز الثالث برصيد 42 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 12 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 37 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه سبعة مباريات مؤجلة.

وأغلق فريق الأهلى صفحة مباراته ضد بيراميدز والتى جمعتهما الخميس على استاد "الأهلي والسلام" ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر الدوري المصري وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، على أن يبدأ الاستعداد لمباراته ضد سموحة.

ويرغب الأهلي في الاستعداد الجيد لمواجهة سموحة من أجل تحقيق الفوز ومواصلة الزحف خلف الزمالك من أجل استعادة قمة الدوري، وكذلك الثأر لهزيمة الدور الأول من الفريق السكندري، والذي لقنه هزيمة مفاجئة في الوقت القاتل من عمر المباراة ليخطف ثلاث نقاط غالية من الفريق الأحمر.

ويخوض فريق الأهلى بعد مواجهة بيراميدز ثلاث مباريات بالدوري مع سموحة والمقاولون العرب ومصر المقاصة قبل مواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى نهائى دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها 17 يوليو الجارى بالمغرب، وتأهل الأهلى بعد الفوز على الترجي التونسي ذهابا بهدف دون رد وإيابا بثلاثية بيضاء، فيما تأهل كايزر تشيفز على حساب الوداد البيضاوي المغربي بالفوز عليه ذهابا بهدف دون رد والتعادل السلبي في مباراة الإياب.