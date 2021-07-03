مانشيني يشيد بما قدمه المنتخب الإيطالي أمام بلجيكا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أكد روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي أن فريقه حقق الفوز على نظيره البلجيكي عن جدارة وكان بإمكانه تسجيل مزيد من الأهداف في اللقاء.

وتغلب المنتخب الإيطالي (الآزوري) على نظيره البلجيكي 2 / 1 في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأوروبية الحالية (يورو 2020).

ليتأهل المنتخب الإيطالي إلى المربع الذهبي الذي يلتقي فيه المنتخب الإسباني يوم الثلاثاء المقبل.

وقال مانشيني : "حققنا الفوز عن جدارة. اللاعبون كانوا جيدين بالفعل ، وكان بإمكاننا تسجيل مزيد من الأهداف".

وأضاف : "ليس لدينا حد أدنى لهدفنا في البطولة. أردنا تحقيق أكبر إنجاز ممكن. أمامنا مباراتان أخريان ، وسنرى ما سيحدث".