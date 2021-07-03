بالفيديو.. لاعبو إيطاليا يدعمون سبينازولا بعد إصابته أمام بلجيكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

دعم لاعبو منتخب إيطاليا، ليوناردو سبينازولا زميلهم في الفريق، بعد إصابته القوية التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام منتخب بلجيكا في ربع نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وتعرض نجم المنتخب الإيطالي للإصابة قبل نهاية المباراة وتحديدًا في الدقيقة 77، الأمر الذي جعل الجهاز الطبي بالمنتخب الإيطالي يتدخل.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب الإيطالي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو، للاعبي المنتخب الإيطالي وهم يهتفون بإسم سبينازولا، في الطائرة عقب نهاية المباراة.

وتأهل المنتخب الإيطالي إلى نصف نهائي "يورو 2020" بعد الفوز على بلجيكا بهدفين مقابل هدف، ليضرب موعدا مع المنتخب الإسباني الذي تأهل على حساب المنتخب السويسري.

وخرج سبينازولا من المباراة باكيًا في إشارة إلى صعوبة مواصلة مشواره بالبطولة الأوروبية، وأشارت العديد من التقارير الصحفية الإيطالية، أن سبينازولا يعاني من إصابة في وتر أكيليس.