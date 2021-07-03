"أكبر نادٍ بأفريقيا".. لاعب صنداونز السابق: يجب أن يفكر سيرينو في اللعب للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد بريان آلداف مهاجم ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، أنه يجب أن يفكر جاستون سيرينو لاعب الفريق، في اللعب للنادي الأهلي، الذي يعتبر "أكبر نادٍ في أفريقيا".

وقال آلداف في تصريحات لصحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقية: "أعتقد أن جاستون سيرينو في أفضل لحظات مسيرته، ويجب عليه أن يفكر جيداً بشأن قراره".

وأضاف: "صنداونز نادٍ رائع، لكن مع سنه، يجب أن يفكر أيضًا في اللعب لأكبر فريق في إفريقيا مثل الأهلي، أعتقد أنه تحدِ كبير في مسيرته أن يلعب لأكبر ناد في القارة وأن يكون مع مدربه السابق بيتسو موسيماني".

واختتم آلداف تصريحاته: "في كرة القدم، يحفز الاقتصاد اللاعب أيضًا، خاصةً عندما يكون الآن في سن الـ30. قد يكون هذا أفضل عقد في مسيرته".

جدير بالذكر أن سيرينو، صرح في وقت سابق أنه مازال يحلم باللعب في الأهلي، مشيراً إلى أن السن لن يكون عائقاً بالنسبة له من أجل تحقيق هذا الهدف.