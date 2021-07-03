أسطورة يونايتد يوجه تحذيرا لمنتخب إنجلترا ضد أوكرانيا

محمد الفلاح - السبت 3 يوليه 2021

حذر روي كين، أسطورة مانشستر يونايتد، منتخب إنجلترا من الخطر المحيط به قبل مواجهة أوكرانيا، السبت، في ربع نهائي يورو 2020.



وتأهل منتخب إنجلترا إلى دور الـ8 من كأس أمم أوروبا 2020 بعدما أطاح بنظيره الألماني في ثمن النهائي بالفوز عليه بهدفين دون رد على ملعب ويمبلي العريق، فيما عبرت أوكرانيا على حساب السويد بانتصار قاتل بنتيجة 2-1.

ورغم ذهاب الأسود الثلاثة إلى ملعب الأولمبيكو بمدينة روما بأفضلية واضحة على أوكرانيا، فإن روي كين يرى أن هناك خطرا يهددهم أمام رجال المدرب أندري شيفتشينكو.

وقال كين، خلال ظهوره عبر قناة "ITV": "في الكثير من البطولات الكبرى كان هناك سيرك ينصب حول منتخب إنجلترا، بسبب شخصيات معينة، إلا أننا لا نرى ذلك مع هذه المجموعة".

وأضاف: "على الرغم من النجوم الكبار الذين يلعبون لأندية كبرى، ومدى الغرور الذي قد يصاحب هؤلاء، فإن مهارات وقدرات جاريث ساوثجيت (مدرب إنجلترا) في إدارة هذه المجموعة ستكون تحت اختبار حقيقي، فيما يخص مواصلة السيطرة عليهم وترويضهم حتى النهاية".

وأكمل: "أكبر خطر يواجه إنجلترا ضد أوكرانيا هو الفريق نفسه، ورغم أن شخصية ساوثجيت ساعدت بشكل كبير على قيادة هذه المجموعة من اللاعبين، فإن المباراة التالية دائما ما تكون أصعب مما سبقها".

وأشاد كين بنجاح المنتخب الإنجليزي في الحفاظ على نظافة شباكه على مدار 4 مباريات، مظهرا قوته في الخط الخلفي، إلى جانب تأثير البدلاء لدى مشاركتهم.

يذكر أن الفائز من مواجهة إنجلترا ضد أوكرانيا سيواجه الفائز من مباراة التشيك والدنمارك في الدور نصف النهائي لبطولة يورو 2020.