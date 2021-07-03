الامارات | إيطاليا تفرح بالفوز على بلجيكا وتحزن لخسارة نجم المنتخب

شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تفرح بالفوز على بلجيكا وتحزن لخسارة نجم المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاش الجمهور الإيطالي ليلة سعيدة أمس عقب تحقيق الفوز على المنتخب البلجيكي وإقصائه من البطولة، والصعود إلى الدور نصف النهائي لمواجهة إسبانيا في مواجهة "نارية"، ولكن خيم الحزن على المنتخب لخسارة أحد أعمدة المنتخب خلال البطولة بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة.

ونجح المنتخب الإيطالي في التأهل إلى نصف نهائي بطولة أمم أوروبا بفوزه على نظيره البلجيكي 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ الألمانية، وخلال المباراة تعرض ظهير أيسر منتخب إيطاليا ليوناردو سبينازولا، لإصابة في "وتر أخيل"، وخرج باكيا في الدقيقة 79 ليبتعد عن المنتخب الإيطالي فترة كبيرة.

وذكر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بعد المباراة عن احتمالية غياب سبينازولا، عدة أشهر عن الملاعب

وقالوا بعد المباراة عن خلال لقاءات صحافية: "هناك مؤشرات تدل على قطع في وتر أخيل الأيسر، لاعب روما الإيطالي وأحد أفضل لاعبي كأس أوروبا الحالية".

وسيواجه المنتخب الإيطالي في المربع الذهبي في الدور نصف النهائي، المنتخب الإسباني الذي حقق فوزاً صعباً بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 على نظيره السويسري بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

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