كل ما تريد معرفته عن نهائي الكونفدرالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

يترقب عشاق كرة القدم العربية والأفريقية، القمة المرتقبة بين فريقي الرجاء المغربي وشبيبة القبائل الجزائري، في نهائي كأس الكونفدرالية 2021.



الرجاء تخطى عقبة بيراميدز المصري بركلات الترجيح، بينما فاز شبيبة القبائل على القطن الكاميروني خلال مرحلة الدور نصف النهائي.

تقام المباراة في العاشرة مساء السبت المقبل 10 يوليو/ تموز، بتوقيت مكة المكرمة.

نهضة بركان المغربي هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة بعد فوزه 1-0 على بيراميدز في المباراة النهائية، لكنه ودع منافسات الموسم الحالي، مبكرا من دور المجموعات.

يستضيف ملعب الصداقة الواقع في بنين، المباراة المرتقبي بين الفريقين المغربي والجزائري.

ووقع اختيار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على هذا الملعب لاستضافة نهائي النسخة الحالية من البطولة.

من المقرر أن يتم نقل المباراة المرتقبة عبر قناتي beIN Sports HD 4 وbeIN Sports 1 HD Premium.

يدير المباراة المرتقبة الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، ويعاونه مواطنه زاخيلي سويلا، بالإضافة إلى سورو فاتسواني مساعد ثان من ليسوتو.

وسيتولى الحكم الزامبي الشهير جاني سيكازوي مهمة الإشراف على تقنية الفيديو، ويعاونه الأنجولي جيرسون إيميليانو دوس سانتوس.