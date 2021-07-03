شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواجه السعودية اليوم فى نصف نهائى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يلتقي منتخب مصر للشباب مواليد 2003، مع نظيره المنتخب السعودي في الخامسة مساء اليوم السبت (بتوقيت القاهرة) على استاد القاهرة الدولي، ثم يلتقي منتخبا الجزائر وتونس على ذات الملعب في الثامنة مساءً، ضمن مباريات دور نصف النهائي من البطولة العربية التى تقام فى مصر.

من جانبه، وصف محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب لقاء منتخب السعودية اليوم في نصف نهائي بطولة كأس العرب للشباب بأنه سيكون تكتيكياً في المقام الأول مشيرا إلى أن النسخة السابعة الحالية من البطولة تعد قوية في ظل المستوى المتميز الذي ظهرت به غالبية المنتخبات المشاركة سواءً التي تأهلت إلى نصف النهائي أو التي لم يحالفها التوفيق في التأهل، مؤكدًا أن الجميع استفاد من خلالها بالاحتكاك القوي فيما بينهم بغض النظر عن النتائج.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة للبطولة لمدربي ولاعبي فرق الدور قبل النهائي الذي تلتقي خلاله مصر مع السعودية وتونس مع الجزائر.

فيما أكد أحمد نادر السيد حارس مرمي منتخب مصر خلال المؤتمر أن جميع زملاءه ينفذون تعليمات الجهاز الفني داخل المستطيل الأخضر، مشيراً إلى أن لديه الحافز للحفاظ على شباكه نظيفة.