شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 3 يوليه 2021

تقام اليوم السبت 3 يوليو/ تموز 2021 عدة مباريات مهمة في عدة بطولات، تتقدمها يورو 2020 وكوبا أمريكا 2021 والدوري المغربي.



وبجانب البطولات الثلاث الكبرى، تقام مباراتان في نصف نهائي بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاما والمقامة في مصر حاليا.

موعد مباراة التشيك والدنمارك في يورو 2020 والقنوات الناقلة

تختتم مباريات الدور ربع النهائي من كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" السبت، حيث يلاقي منتخب التشيك نظيره الدنماركي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي.

وتقوم شبكة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ببث المباراة على الهواء مباشرة عبر قناتي "beIN Sports HD 1 Max"، و"beIN Sports HD 2 Max".

يستضيف ملعب الأولمبيكو في روما مباراة ربع نهائي يورو 2020 بين إنجلترا وأوكرانيا مساء السبت.

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي، وتنقلها شبكة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للبطولة، على الهواء مباشرة عبر قناتي beIN Sports HD 1 Max، وbeIN Sports HD 2 Max.

من المقرر أن تقام مباراة أوروجواي وكولومبيا على ملعب أولمبيكو بيدرو لوديفيكو بالبرازيل، بعد منتصف ليل السبت 3 يوليو.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة، الثانية بتوقيت أبوظبي، الثانية عشرة بتوقيت القاهرة.

وتقوم شبكة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنقل اللقاء عبر قناتي "beIN Sports HD 5 Max"، و"beIN Sports HD 6 Max".

تختتم مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا 2021، عندما يلاقي منتخب الأرجنتين نظيره الإكوادوري في ربع نهائي البطولة، فجر الأحد.

وتقام المباراة الساعة الرابعة فجرا بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة فجرا بتوقيت أبوظبي، الثالثة بعد منتصف ليل القاهرة.

وتقوم شبكة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنقل المباراة عبر قناتي "beIN Sports HD 5 Max"، و"beIN Sports HD 6 Max".

يلتقي منتخب مصر للشباب مع نظيره السعودي، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب تحت 20 عاما، المقامة في القاهرة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وتقوم قناة أون تايم سبورتس المصرية بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

تقام مباراة الدور نصف النهائي الأخرى في كأس العرب لشباب، بين الجزائر وتونس على استاد القاهرة الدولي مساء السبت، حيث تنطلق في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الجزائر وتونس عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس المصرية.

يحل الوداد البيضاوي ضيفا على جاره الرجاء في قمة لقاءات الجولة 25 من الدوري المغربي (السبت) على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة والنصف ليلا بتوقيت أبوظبي، العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن تنقل على القناة المغربية الثالثة "Arryadia SD/HD".