بيرو تخطف تأهلا مثيرا لنصف نهائي كوبا أمريكا 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

تأهل منتخب بيرو إلى نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021 بعد فوزه على باراجواي بركلات الترجيح في الدور ربع النهائي.



وكانت بيرو خسرت نهائي النسخة الأخيرة من البطولة عام 2019، أمام البرازيل صاحبة الأرض بنتيجة 1-3.

وقص منتخبا بيرو وباراجوي شريط مباريات ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021 بمواجهتهما على ملعب نيلتون سانتوس الأولمبي بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وأخذ منتخب باراجواي زمام المبادرة أمام بيرو مسجلا الهدف الأول في الدقيقة 11 عبر لاعبه جوستافو جوميز.

لكن منتخب بيرو رد بقوة مسجلا هدفين في الدقيقتين 21 و40، عبر لاعبه جيانلوكا لابادولا لينهي الشوط الأول متقدما 2-1.

ومع مرور الدقائق الأولى من الشوط الثاني، الذي بدأته باراجواي بـ10 لاعبين بعد طرد جوستافو جوميز صاحب هدف المبادرة مع نهاية الشوط الأول، خطف جونيور ألونسو التعادل في الدقيقة 54، ليعيد المباراة إلى نقطة الصفر من جديد.

لكن بيرو واصلت القتال حتى النهاية مستغلة النقص العددي للمنافس ساعية لتسجيل هدف التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة 80 عبر يوشار يوتون.

لكن وصيف كوبا أمريكا 2019 تلقى ضربتين متتاليتين بعدها بطرد مهاجمه أندريه كاريلو، ثم تلقيه هدف التعادل عبر جابريل أفالوس في الوقت بدل الضائع، لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لبيرو 4-3، بعد إهدار 3 ركلات من باراجوي عقب تسديد 6 ركلات لكلا المنتخبين.

وضربت بيرو بذلك موعدا من الفائز من مواجهة البرازيل أمام تشيلي في الدور نصف النهائي للبطولة.

يذكر أن منتخب بيرو يملك لقبين في البطولة خلال مشاركاته السابقة فيها، حققهما عامي 1939 و1975.