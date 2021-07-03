بعد انتقال لاعب الأهلي السابق لبرشلونة الإسباني.. زين ليس الأول.. لاعب مصري سبق واحترف بصفوف بطل أوربا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن نادي الشارقة الإماراتي، أمس الجمعة، الموافقة على انتقال علي زين لاعب الأهلي السابق والمنتخب الوطني لكرة اليد، إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «الشارقة يوافق على عرض نادي برشلونة الأسباني للتعاقد مع لاعبه النجم المصري علي زين العابدين».

يذكر أن علي زين ليس الرياضي المصري الأول الذي ارتدى قميص برشلونة، حيث سبق ولعب الأسطورة الراحل جمال فوزى لاعب الشرقية للهوكي بقميص برشلونة عام 1994.

أحد أساطير كرة الهوكي في مصر

ويعد جمال فوزي أحد أساطير كرة الهوكي في مصر وفي نادي الشرقية، حيث لعب 348 مباراة ما بين محلية ودولية وسجل 180 هدفًا، قبل أن يخوض تجربة احترف عام 1994 بنادى برشلونة.

يأتي ذلك بعد دخول النادي الإسباني، في مفاوضات جادة مع النادي الإماراتي من أجل ضم ظهير أيسر المنتخب الوطني صاحب الـ31 عامًا إلى صفوفه ابتداءا من الموسم الجديد. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

علي زين ينتقل إلى صفوف برشلونة بطل دوري أبطال أوروبا

ويعد نادي برشلونة الإسباني أحد أهم أندية كرة اليد حول العالم، حيث توّج بلقب دوري أبطال أوروبا مؤخرا على حساب ألبورج الدنماركي بعد غياب 6 سنوات عن منصة التتويج الأوروبية.

ويعتبر زين واحدا من أبرز اللاعبين المصريين على مدار السنوات الماضية، حيث أسهم في فوز الفراعنة بالعديد من البطولات، كما كان أحد نجوم المنتخب الوطني في بطولة العالم الأخيرة التي استضافتها مصر يناير الماضي.