نيمار يقود البرازيل لتخطي عقبة تشيلي بصعوبة ويواجه بيرو فى نصف نهائي كوبا أمريكا



الشارقة - اميمة ياسر -

تأهل منتخب البرازيل إلى نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021، بعد فوزه الصعب على نظيره التشيلي بهدف وحيد، فى اللقاء القوى الذى جمع المنتخبين فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، على ملعب "أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو"، ضمن منافسات دور ربع النهائي من البطولة كوبا أمريكا، والتى تستضيفها البرازيل وتستمر حتى يوم 11 يوليو الجاري.

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول، حيث كان المنتخب البرازيلى الأكثر سيطرة على مجريات اللعب، ولكن دون تشكيل خطورة على مرمى المنتخب التشيلي، الذى أعتمد على الهجمات المرتدة من أجل مباغتة دفاع السيليساو.

ومع بداية الشوط الثانى نجح البديل لوكاس باكيتا الذى دخل بين الشوطين بديلا لروبرتو فيرمنيو نجم ليفربول الإنجليزي، فى تسجيل هدف فوز منتخب السيليساو بالمباراة فى الدقيقة 46.

وتعرض المهاجم البرازيلى جبرييل جيسوس نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، للطرد المباشر فى الدقيقة 48 بعد تدخله العنيف على لاعب تشيلي، ليكمل منتخب السامبا المباراة بـ 10 لاعبين.

حاول منتخب تشيلي تسجيل هدف التعادل، ولكن وقف الدفاع البرازيلى والحارس إيدرسون عقبة أمام نجوم منتخب اللاروخا، فى المقابل أضاع نجوم المنتخب البرازيلى فرص عديدة لإضافة الهدف الثانى.

ويواجه منتخب البرازيل نظيره منتخب بيرو فى دور نصف النهائي، بعد تأهل الأخير على حساب منتخب باراجواى بركلات الترجيح 4 - 3، عقب نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابي 3 - 3.